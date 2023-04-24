Президент УАФ Андрій Павелко зробив заяву щодо виступу збірної України у відборі до Євро-2024 та молодіжної збірної України на Євро-2023.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації. Далі наводжу текст отриманого від Міністерства листа:

Україна у відборі на Євро-2024: Мінмолодьспорту дало остаточну відповідь щодо позиції "синьо-жовтих"

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для розв'язання питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Мінмолодьспорту ухвалило рішення про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами. До слова, збірна України вже встигла стартувати у відборі на Євро-2024, програвши у першому матчі Англії (0:2). У червні "синьо-жовті" проведуть ще два поєдинки у своїй групі: з Північною Македонією та Мальтою.

Жах Мудрика, не одна жертва Саки, круті дебютанти рятують репутацію Ротаня – оцінки збірній України за фіаско на Вемблі