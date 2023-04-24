Товариський матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня у Бремені на Везерштадіоні. Це буде ювілейна тисячна гра в історії німецької збірної.

Україна офіційно обрала стадіон, де проведе перший домашній матч відбору на Євро-2024

Поєдинком проти "синьо-жовтих" збірна Німеччини продовжить соціальну місію підтримки з боку Німецького футбольного союзу (DFB) людей та організацій України, які постраждали від російської загарбницької війни. Поєдинок з українцями стане першим міжнародним матчем у Бремені з 2012 року. Прибуток, отриманий від благодійної гри з Україною, піде до Фундації DFB, яка продовжує допомагати постраждалим від російської воєнної агресії, інформує офіційний сайт УАФ.

До слова, після спарингу з Німеччиною збірна України зіграє два матчі у відборі на Євро-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня). Хто готуватиме збірну до цих трьох матчів – поки невідомо. У стартовому поєдинку відбору Євро-2024 проти Англії виконувачем обов'язків головного тренера був Руслан Ротань.