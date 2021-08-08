Павелко зберіг інтригу щодо нового керманича збірної України – офіційне рішення можуть відкласти
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував ситуацію, що склалася навколо посади головного тренера національної команди.
"Хто очолить збірну України? Прошу дочекатися рішення Виконкому УАФ, бо всі рішення щодо збірної приймає саме він. Я не хотів би відповідати на це питання сьогодні. Виконком завтра відбудеться, на ньому будуть заслухані не лише питання щодо національної збірної.
Ребров прилетів до Києва, – джерело
Я не коментую ситуацію Реброва з Аль-Айном. Ми зацікавлені, щоб у збірної був саме той тренерський штаб, який зможе вивести команду у фінальну частину ЧС-2022. Усі питання будуть розглянуті завтра на Виконкомі.
Вважаю, що Сергій Ребров – це перспектива для збірної на кілька відбіркових циклів. Це фаховий тренер, якого ми хотіли б бачити. Але є бажання, а є певні моменти, які зараз дуже важливі. Проте я б не забігав наперед. Завтра буде заслухана інформація про всіх кандидатів, а остаточне рішення може бути ухвалене трохи пізніше. Наприклад, у четвер, 13 червня.
Так, я зустрічався з Сергієм. Для нього зараз дуже відповідальна мить, він теж розуміє всі юридичні тонкощі. Він бачить великий потенціал у збірній України і не вважає, що шанси вийти на чемпіонат світу вже втрачені. Ми будемо боротися за вихід на Мундіаль", – заявив функціонер в ефірі програми Великий футбол.
Нагадаємо, Сергій Ребров підписав контракт із Аль-Айном на початку літа. До цього він упродовж трьох років успішно працював на чолі угорського Ференцвароша.