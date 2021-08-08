"Хто очолить збірну України? Прошу дочекатися рішення Виконкому УАФ, бо всі рішення щодо збірної приймає саме він. Я не хотів би відповідати на це питання сьогодні. Виконком завтра відбудеться, на ньому будуть заслухані не лише питання щодо національної збірної.

Ребров прилетів до Києва, – джерело

Я не коментую ситуацію Реброва з Аль-Айном. Ми зацікавлені, щоб у збірної був саме той тренерський штаб, який зможе вивести команду у фінальну частину ЧС-2022. Усі питання будуть розглянуті завтра на Виконкомі.

Вважаю, що Сергій Ребров – це перспектива для збірної на кілька відбіркових циклів. Це фаховий тренер, якого ми хотіли б бачити. Але є бажання, а є певні моменти, які зараз дуже важливі. Проте я б не забігав наперед. Завтра буде заслухана інформація про всіх кандидатів, а остаточне рішення може бути ухвалене трохи пізніше. Наприклад, у четвер, 13 червня.

Так, я зустрічався з Сергієм. Для нього зараз дуже відповідальна мить, він теж розуміє всі юридичні тонкощі. Він бачить великий потенціал у збірній України і не вважає, що шанси вийти на чемпіонат світу вже втрачені. Ми будемо боротися за вихід на Мундіаль", – заявив функціонер в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Сергій Ребров підписав контракт із Аль-Айном на початку літа. До цього він упродовж трьох років успішно працював на чолі угорського Ференцвароша.

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