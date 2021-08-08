Ребров прилетів до Києва, – джерело
Претендент на посаду керманича збірної України Сергій Ребров нібито повернувся на батьківщину для оформлення співпраці з вітчизняною федерацією.
47-річний фахівець напередодні прилетів до України з німецького Франкфурта, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.
Ребров не подав запит на відхід з Аль-Айна – робота зі збірною України на межі зриву через умови контракту
У понеділок, 9 серпня, виконком Української асоціації футболу повинен затвердити Реброва на посаді головного тренера національної команди. Однак, досі невідомо, чи український тренер зумів домовитися про розрив контракту з Аль-Айном. Керівництво еміратського гранда нібито не надало дозвіл УАФ на підписання контракту.
Нагадаємо, Сергій Ребров підписав контракт із Аль-Айном на початку літа. До цього він упродовж трьох років успішно працював на чолі угорського Ференцвароша.