Претендент на посаду керманича збірної України Сергій Ребров нібито повернувся на батьківщину для оформлення співпраці з вітчизняною федерацією.

47-річний фахівець напередодні прилетів до України з німецького Франкфурта, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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У понеділок, 9 серпня, виконком Української асоціації футболу повинен затвердити Реброва на посаді головного тренера національної команди. Однак, досі невідомо, чи український тренер зумів домовитися про розрив контракту з Аль-Айном. Керівництво еміратського гранда нібито не надало дозвіл УАФ на підписання контракту.

Нагадаємо, Сергій Ребров підписав контракт із Аль-Айном на початку літа. До цього він упродовж трьох років успішно працював на чолі угорського Ференцвароша.

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