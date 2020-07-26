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Павелко відреагував на пожиттєву дискваліфікацію віце-президента УАФ

15:12 - Читать на русском
Павелко відреагував на пожиттєву дискваліфікацію віце-президента УАФ
Андрій Павелко / Фото УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко підбив підсумки розслідування інциденту з президентом Агробізнеса Олегом Собуцьким.

 

"Закон повинен бути понад усе незалежно від статусу у керівництві українського футболу. Є законне право захищати свою позицію і в усіх органах спортивного правосуддя добиватися своєї точки зору.

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Я дуже вдячний Олегу Собуцькому за все, що він робив для українського футболу і його розвитку. Він підтримував команду і ветеранський футбол. Але ні для кого немає виключення. Всі повинні розуміти, що закони футболу понад усе і порушувати їх недозволено нікому", – заявив Павелко для ТК Футбол.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький. Після інциденту функціонера пожиттєво дискваліфікували від футбольної діальності.

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Агробізнес - Минай Перша ліга Андрій Павелко Олег Собуцький Агробізнес Агробізнес
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