Павелко відреагував на пожиттєву дискваліфікацію віце-президента УАФ

"Закон повинен бути понад усе незалежно від статусу у керівництві українського футболу. Є законне право захищати свою позицію і в усіх органах спортивного правосуддя добиватися своєї точки зору.

"УАФ вже продала місця на цю Першу лігу": Собуцький – про свою скандальну дискваліфікацію

Я дуже вдячний Олегу Собуцькому за все, що він робив для українського футболу і його розвитку. Він підтримував команду і ветеранський футбол. Але ні для кого немає виключення. Всі повинні розуміти, що закони футболу понад усе і порушувати їх недозволено нікому", – заявив Павелко для ТК Футбол.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький. Після інциденту функціонера пожиттєво дискваліфікували від футбольної діальності.

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