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Павелко отреагировал на пожизненную дисквалификацию вице-президента УАФ

15:15 - Читати українською
Павелко отреагировал на пожизненную дисквалификацию вице-президента УАФ
Андрей Павелко / Фото УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги расследования инцидента с президентом Агробизнеса Олегом Собуцким.

 

"Закон должен быть превыше всего независимо от статуса в руководстве украинского футбола. Есть законное право защищать свою позицию и во всех органах спортивного правосудия добиваться своей точки зрения.

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Я очень благодарен Олегу Собуцкому за все, что он делал для украинского футбола и его развития. Он поддерживал команду и ветеранский футбол. Но ни для кого нет исключения. Все должны понимать, что законы футбола превыше всего и нарушать их непозволительно никому", – заявил Павелко для ТК Футбол.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий. После инцидента функционера пожизненно дисквалифицировали от футбольной диальности.

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Агробизнес - Минай Первая лига Андрей Павелко Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес
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