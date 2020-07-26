Павелко отреагировал на пожизненную дисквалификацию вице-президента УАФ

"Закон должен быть превыше всего независимо от статуса в руководстве украинского футбола. Есть законное право защищать свою позицию и во всех органах спортивного правосудия добиваться своей точки зрения.

"УАФ уже продала места на эту Первую лигу": Собуцкий – о своей скандальной дисквалификации

Я очень благодарен Олегу Собуцкому за все, что он делал для украинского футбола и его развития. Он поддерживал команду и ветеранский футбол. Но ни для кого нет исключения. Все должны понимать, что законы футбола превыше всего и нарушать их непозволительно никому", – заявил Павелко для ТК Футбол.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий. После инцидента функционера пожизненно дисквалифицировали от футбольной диальности.

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