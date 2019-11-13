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Павелко провів перше засідання на чолі комітету УЄФА зі статусу гравців і трансферів

11:07 132 Читать на русском
Павелко провів перше засідання на чолі комітету УЄФА зі статусу гравців і трансферів
Андрій Павелко (другий справа) / Фото сайту УЄФА

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося засідання оновленого складу Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Засідання проводив голова комітету, президент Української асоціації футболу та член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, інформує прес-служба УАФ.

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Головними питаннями порядку денного комітету стали нещодавні зміни в Регламенті ФІФА зі статусу і трансферу гравців, поточні дані щодо процесу перегляду трансферної системи ФІФА та рішення відповідальних органів ФІФА і Спортивного арбітражного суду з питань, пов’язаних зі статусом і трансферами гравців.

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Нагадаємо, що Андрій Павелко був обраний головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів у травні цього року.

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Теги
Світ УЄФА УАФ Андрій Павелко
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