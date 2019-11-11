Расистський скандал із Тайсоном: УАФ виступила з офіційною заявою щодо інциденту під час Класичного

Українська асоціація футболу розкритикувала дії вболівальників Динамо в матчі 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Українська асоціація футболу рішуче засуджує будь-які форми прояву нетерпимості й дискримінації, у тому числі дискримінації за ознакою расового походження, кольору шкіри чи національного походження в українському суспільстві загалом і на трибунах стадіонів зокрема. У сучасному соціумі немає місця цьому ганебному явищу!" – йдеться в офіційній заяві УАФ на Facebook.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув перемогу над Динамо (1:0), єдиний гол на рахунку Кривцова.

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