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Павелко провел первое заседание во главе комитета УЕФА по статусу игроков и трансферов

11:07 44 Читати українською
Павелко провел первое заседание во главе комитета УЕФА по статусу игроков и трансферов
Андрей Павелко (второй справа) / Фото сайта УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось заседание обновленного состава Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Заседание проводил председатель комитета, президент Украинской ассоциации футбола и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, сообщает пресс-служба УАФ.

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Главными вопросами повестки дня комитета стали недавние изменения в Регламенте ФИФА по статусу и трансферу игроков, текущие данные о процессе просмотра трансферной системы ФИФА и решения ответственных органов ФИФА и Спортивного арбитражного суда по вопросам, связанным со статусом и трансферами игроков.

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Напомним, что Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентов в мае этого года.

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