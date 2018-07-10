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Павелко обговорить з ФІФА використання гасла "Слава Україні"

13:37 159 Читать на русском
Павелко обговорить з ФІФА використання гасла "Слава Україні"
Андрій Павелко / Фото з соцмереж

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував ситуацію навколо відео-звернення Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія, в якому захисник сказав "Слава Україні".

"У гаслі "Слава Україні" немає політики. Він дуже патріотичний, який є і у Франції (Слава Франції) і у Хорватії (Хвала Хорватії). Це просто подяка за роки, проведені в Україні, і ніякої політики в цьому гаслі я не бачу.

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На найближчому засіданні Дисциплінарного комітету ФІФА, який буде проходити вже не в Росії, а в Цюріху, буду піднімати це питання", – повідомив Павелко в ефірі каналу 112.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Теги
ФІФА ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Домагой Віда Домагой Віда Андрій Павелко
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