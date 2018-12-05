Павелко назвав новий виток скандалу навколо Polytan маячнею та навів вислів Черчілля

Президент ФФУ Андрій Павелко відреагував на нову хвилю інформації навколо взаємин федерації з компанією Polytan у питанні виробництва штучних полів в Україні та назвав її "маячнею".

"Запускають вже по другому колу", – підкреслив Павелко у коментарі "Футбол 24". Він також навів цитату знаменитого сера Вінстона Черчілля: "Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда надягає штани".



Таким чином керманич ФФУ прокоментував нові закиди від журналістів-розслідувачів з програми "Наші гроші", які стверджують, що знайшли доказ ініціювання Федерацією футболу України залучення посередника, у якого осіли 20% переплати з контрактів на $8 млн під час будівництва заводу для ФФУ.

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"Відповідальність за появу посередника, компанію S.T.D. ZTE з Об’єднаних Арабських Еміратів, ФФУ покладала на німецьких партнерів, компанію Політан. Однак сам Політан це заперечив. А випадковий доказ того, що ФФУ маніпулює, з’явився у фільмі, який був покликаний… виправдати керівництво федерації", – зазначається у розслідуванні Олександра Курбатова для програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом".



14 листопада 2018 року у Лондоні з'явився в світ англомовний фільм "Muddy Waters" ("Каламутні води"), знятий британцем Олівером Ріганом. Кіно залите на однойменний Youtube-канал. Головна ідея фільму – довести, що відповідальність за скандальне 20%-е завищення ціни на обладнання для заводу ФФУ Продакшн несе компанія Політан.



За твердженнями представників ФФУ, саме Політан вимагав включити посередника в контракти, відмовляючись без цього надавати технологію і ліцензію на виробництво штучного покриття для футбольних полів.



"Однак у фільмі немає документу, що містить “письмову вимогу”, про яку каже Павелко. Натомість єдиним документом, що кілька секунд демонструвався у фільмі, був лист компанії Polytan до заводу ФФУ щодо поставок обладнання і матеріалів для виробництва, який містить протилежне твердження. У ньому німецькі партнери пишуть про роботу без посередника", – стверджують журналісти.



У відповідь на звернення "Наших грошей" у компанії Polytan відповіли, що ліцензійна угода не укладена і по сьогодні, та що Polytan ніколи не вимагали посередника в угоді із заводом ФФУ Продакшн.



"Не існує вимог від Polytan, у ліцензійній угоді чи іншому документі чи/або гарантійному листі. Причина замовлення компонентів для українського виробничого проекту через більше ніж одну компанію невідома Polytan, але ми наголошуємо, що це завжди було за однаковою ціною, вимогами та умовами. ФФУ та Polytan ніколи не обговорювали посередника", – наводять автори матеріалу відповідь німецької фірми.

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До того ж, "Наші гроші" вказують, що через арабську прокладку постачалося не лише обладнання, скопійоване із заводу Polytan, але й американська установка Еко Грін, що перетворює старі шини на гумову крихту і не має жодного стосунку до технології Polytan. Ця машина коштує майже половину всіх витрат на обладнання – понад 3 млн доларів.



При цьому бюджетний комітет Верховної Ради, який очолює президент ФФУ Павелко, сприяв збільшенню бюджетного фінансування на нові футбольні майданчики із штучним покриттям. "Якщо у 2017 на них було виділено із держбюджету 270 млн грн, то у 2018 держбюджет збільшив фінансування програми на 100 млн - до 370 млн грн", – вказують "Наші гроші".