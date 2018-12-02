"Нас чекають видовищні поєдинки": Павелко прокоментував результати жеребкування кваліфікації Євро-2020

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування відбіркового турніру Євро-2020.

"Хороший жереб, сильна група. Для наших уболівальників, впевнений, буде цікавим матч проти чинних чемпіонів Європи – португальців. Три команди – переможці груп Ліги націй, що зробить конкуренцію високою, а поєдинки – видовищними.

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Наша мета – за підсумками кваліфікації бути серед учасників чемпіонату Європи, який уперше в історії проходитиме у 12-ти різних країнах. Ми маємо підтримати нашу збірну. Закликаю всіх уболівальників наступного року приділити національній команді максимум уваги.

Треба створити таку атмосферу, щоб збірна відчувала справжню підтримку та показала гідну гру й позитивний результат із сильними суперниками. Група непроста, команди будуть ставити за мету відбирати очки одне в одного.

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Сербія? Ми добре знаємо цю команду, не так давно зустрічалися з нею у Харкові. Це – сильний суперник, який виграв свою групу в Лізі націй. Так, можливо, хотілося, щоб нам дісталися простіші суперники, але тепер ми маємо непогану можливість перевірити свої сили й показати нашу найкращу гру, яку ми вже бачили у виконанні збірної в останніх матчах.