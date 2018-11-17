"Дякую за те, що нас перевіряють", – Павелко прокоментував відкриття проти нього кримінальних проваджень

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що з нетерпінням чекає результатів розслідувань НАБУ, Нацполіції та ГПУ, які відкрили проти нього кримінальні провадження.

"Велике дякую за те, що нас перевіряють. Ми – серйозна, велика організація і нас потрібно перевіряти. Я чекаю об'єктивну, законну оцінку нашої діяльності від всіх перерахованих вище органів. Я хочу отримати від них документи, в яких чітко будуть відображені результати цих перевірок. Ці документи я розішлю в усі засоби масової інформації, які вже рік безпідставно підхоплюють необгрунтовані звинувачення щодо мене і моєї сім'ї.

Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями

Це конкретні люди, колишні функціонери українського футболу, які в зв'язку з пенсійним віком змушені були розлучитися зі своїми посадами і які шукають винних у тому, що вони більше не можуть продовжити свою кар'єру.

Ми зважилися на радикальні реформи футболу України. І я був готовий, що ми зіткнемося з сильним опором тих людей, які звикли жити в вибудуваній системі. З численними футбольними офшорами, куди виводилися гроші Федерації і клубів.

Але я і мої соратники зі шляху реформування українського футболу не звернемо! А відчайдушний опір прихильників старої системи футболу в Україні лише підтверджує, що ми на правильному шляху.

Франкова та адвоката Скупінського облили кефіром на прес-конференції "Корупція в українському футболі"

Я спілкуюся з усіма журналістами, навіть з тими, ангажованість яких очевидна. Артем Франков – це перший журналіст в Україні, який за моєю ініціативою опинився в Виконкомі ФФУ. І він особисто голосував за створення заводу з виробництва штучного покриття, проти якого зараз активно бореться.

Погодьтеся, дивно, що він став говорити про корупцію в ФФУ тільки після того, як на конгресі делегати, що представляють футбольну громадськість країни, проголосували за його виключення зі складу виконкому", – цитує Павелка Terrikon.