Павелко: Коаліція ФФУ проти договірних матчів об'єднала найкращих і нам вже вдалось досягнути серйозних результатів

На Міжнародному форумі із протидії договірним матчам президент ФФУ Андрій Павелко відзвітував про роботу свого відомства щодо боротьби проти матчів з фіксованим результатом.

У заході в Будинку футболу взяли участь представники ФІФА, УЄФА, федерацій футболу Словаччини, Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Грузії, Азербайджану, а також Міністерства молоді та спорту України і правоохоронних органів нашої держави.

"Договірні матчі є головною загрозою сучасного футболу, оскільки руйнують ключову ідею й філософію цієї прекрасної гри – чесну спортивну боротьбу, якою захоплюються мільйони вболівальників в усьому світі, тому важливо, що цей форум зібрав спеціалістів, які мріють очистити футбол від такого ганебного явища.

Павелко офіційно балотується у Виконком УЄФА

Усе почалося з розробленої нами й затвердженої Верховною Радою України законодавчої ініціативи, яка дозволила створити ефективний механізм виявлення фактів match fixing, визначила суб’єктів протидії корупційним правопорушенням у спорті і встановила відповідальність за корупційний вплив на результати змагань. Далі відбулося формування команди досвідчених спеціалістів, які ввійшли до складу Комітету з етики та чесної гри ФФУ, футбольної прокуратури, та налагодження тісної співпраці з правоохоронними органами. Уперше в історії органи футбольного правосуддя ФФУ отримали доступ до матеріалів поліції про договірні матчі й офіційні докази, які можна використовувати у виявленні й розслідуванні договірних матчів.

Загалом коаліція ФФУ проти договірних матчів об’єднала кращих спеціалістів і людей футболу, що й допомогло правоохоронцям провести вже дві масштабні спецоперації з виявлення та обшуків підозрюваних в організації та участі в договірних матчах. Ми чудово розуміємо, що це лише початок довгого шляху очищення футболу від корупції, яка його руйнує. Однак ми вже маємо серйозні позитивні результати. Наприклад, зараз органи футбольного правосуддя не акцентують увагу лише на одному окремому матчі, який потрапив під підозру, а розслідують одразу по 20—30 поєдинків, в яких були задіяні ті самі організатори чи учасники корупційних схем. Це значно спрощує хід слідства, економить час і дозволяє знайти комплексне вирішення проблеми", – цитує Павелка офіційний сайт ФФУ.