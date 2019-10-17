Ребров: Я впевнений, що Шевченко скоро очолить серйозний футбольний клуб

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров привітав збірну України з виходом на Євро-2020, а також висловив упевненість, що головний тренер національної команди Андрій Шевченко незабаром спробує свої сили у клубному футболі.

"Перш за все, я хочу побажати Андрію удачі і привітати його з хорошими результатами в національній збірній України, оскільки він вивів команду на чемпіонат Європи. Наші тренерські кар'єри перебувають в схожій фазі. Ми обидва – на ранніх етапах свого розвитку. Мені здається, що він, як і я, не хоче, щоб нас порівнювали.

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Що стосується його роботи, я віддаю перевагу роботі на клубному рівні, а не в збірній. Мені потрібно кожен день перебувати в контакті з гравцями. Андрій працює в іншій ролі, але я впевнений, що ми скоро побачимо його на чолі серйозного футбольного клубу", – цитує Реброва football.ua.

Нагадаємо, Ребров очолив Ференцварош у серпні 2018-го. Вже у перший свій сезон український тренер виграв з командою із Будапешта чемпіонат Угорщини.

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