"Ніколи я за всі сім років не втручався у рішення головного тренера, будь то Фоменко, Шевченко або Петраков. Це їхні відчуття і тренерські задумки. Вони бачать, як будувати команду і як використовувати тих чи інших гравців.

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Усе вирішує лише тренерський штаб. Дуже важливо, щоб тренери відчували підтримку, що вони головні в команді. Вони вирішують і вони ухвалюють рішення, хто потрібен у складі національної збірної", – сказав Павелко у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Руслан Маліновський не отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022, у яких команда Олександра Петракова обіграла Фінляндію та зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною.

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