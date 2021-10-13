"Никогда я за все семь лет не вмешивался в решения главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их чувства и тренерские задумки. Они видят, как строить команду и как использовать тех или иных игроков.

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Все решает только тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", – сказал Павелко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, в которых команда Александра Петракова обыграла Финляндию и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.

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