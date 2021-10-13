"Мені сподобалось, що учасники матчу були достатньо самокритичними. Вони, в принципі, розібрали ситуацію зсередини. Боснія не постала тим суперником, якого можна було відпускати. Цю Боснію потрібно було брати, крім того, гра складалась для нас якнайкраще.

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Зараз можна говорити все, що завгодно, підлаштовуючи під результат. Починаючи від тактики і закінчуючи підбором виконавців. Але що це змінить? Це ж не поверне Маліновського у збірну України. От ви критикуєте Зубкова, Булецу. Петраков говорить, що не було креативного футболіста центра поля, який міг би замінити Шапаренка. Так Маліновський і в Бельгії грав на позиції 8-го номера, і в Аталанті. Він грає на позиції інсайда, може там посилити. Але це рішення і відповідальність тренера. Потім говоримо про те, що у нас батарейки сідають після 60-ї хвилини. Боснійці просто випустили двох свіжих футболістів, і вони забезпечили цю динаміку, більш якісний контроль м'яча.

Далі говоримо про таку річ, як солідність збірної України. Коли ти виграєш матч, то повинен вміти контролювати ситуацію. Тримати м'яч, примусити суперника трошки побігати. Свого часу у нас це виходило, а зараз – ні. Зараз у нас інші футбольні постулати і філософія.

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Зараз усі трохи засмучені, але, як казав Сергій Назарович Бубка – поки в тебе є остання спроба, ти не програв. У нас ще є ця спроба, все може розвернутись позитивно у груповому турнірі. Тому давайте жити надією, що в Боснії все вдасться, а також вболівати за нічию у матчі фінів і боснійців.

Цей матч показав, що Боснію ми повинні обігрувати. Без всяких "але", знижок і пієтетів. Там один топовий футболіст – це Едін Джеко. Ми сильніші за всіма компонентами. Але потрібно домовлятись в роздягальні. Цей матч показав, що коли ти маєш в кишені 200 гривень, то розкидати їх – це шалена дуристика. Для мене відсутність Маліновського у збірній – це розкидання багатством, якого у тебе немає. Ось такі моменти. Мені прикро, що ми впускаємо такі ситуації. Обіграли Фінляндію, граємо вдома – вигравай два матчі і виходь в плей-офф. А зараз знову валідол, корвалол, до церкви і став свічку за Фінляндію, Боснію, нічию.

Не факт, що ми б виграли з Маліновським, Зінченком, Миколенком. Але найгірше те, що ми самі собі створюємо граблі і наступаємо на них", – заявив Вацко у ефірі каналу "Футбол".

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