"У футбольному плані рік запам’ятався, звісно, дебютним потраплянням Десни в єврокубки. А в життєвому плані запам’ятався карантин, який навчив, напевно, більше стежити за собою і своїм здоров’ям.

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Чого досягне клуб у 2021 році? Я вважаю, Десна повинна закінчити сезон у призовій трійці", – цитує Паста офіційний сайт клубу.

У чернігівців і справді є шанси фінішувати у топ-3 за результатами сезону, адже на зимову паузу Десна пішла третьою, пропустивши вперед лише Шахтар та Динамо. У першому колі команда Паста виграла 6 поєдинків, 5 разів зіграла внічию та ще двічі поступилась.

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