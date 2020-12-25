Захисник чернігівської команди Андрій Гітченко поділився думками щодо перспективи свого клубу через 10 років.

"З таким розвитком як зараз, у 2030-му бачу Десну лише у Лізі Чемпіонів – інакше все це не має сенсу", – цитує Гітченка офіційний сайт чернігівського клубу.

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Нагадаємо, у поточному сезоні Десна не змогла пробитись у груповий турнір Ліги Європи – у третьому кваліфікаційному раунді команда на виїзді поступилась Вольфсбургу з рахунком 0:2.

До слова, на зимову перерву команда Рябоконя пішла на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки – в активі чернігівців 6 перемог, 5 нічиїх і 2 поразки. Від Шахтаря, який йде другим, Десна відстає на 6 очок.

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