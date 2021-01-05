"В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием Десны в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем.

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Чего достигнет клуб в 2021 году? Я считаю, Десна должна закончить сезон в призовой тройке", – цитирует Паста официальный сайт клуба.

У черниговцев действительно есть шансы финишировать в топ-3 по результатам сезона, ведь на зимнюю паузу Десна ушла третьей, пропустив вперед только Шахтер и Динамо. В первом круге команда Паста выиграла 6 поединков, 5 раз сыграла вничью и еще дважды уступила.

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