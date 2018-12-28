Парцванія: Ференцварош, Гонвед та Відеотон не гірші класом, ніж нинішнє Динамо

Захисник Кішварди Темур Парцванія поділився враженнями від чемпіонату Угорщини.

"Поки на власні очі не побачив, ногами не випробував, то не повірив би, що в Угорщині дійсно сильний чемпіонат. Вони грають більш силовий футбол, у чому є схожість з українським стилем футболу.

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Думаю, чемпіонат Угорщини не слабший, ніж наша Прем'єр-ліга. Є сильні команди в чемпіонаті, той же Ференцварош, Гонвед та Відеотон. Вони точно не гірші класом, ніж нинішнє київське Динамо. Колективи виділяються своїм стилем гри, відмінним від інших команд. Вони намагаються грати більше через пас, більше атакувати і діяти за рахунок технічних здібностей своїх футболістів.

Стиль гри того ж Ференцвароша дуже схожий на гру донецького Шахтаря. Відеотон демонструє більш позиційний, розумний футбол, намагаючись грати точно і безпомилково. За рахунок своєї гри ці клуби виділяються на тлі інших", – розповів футболіст порталу Footboom.