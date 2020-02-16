toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Парад помилок і особливий "дубль" Алдервейрелда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3

16 лютого 19:10 807 Читать на русском
Парад помилок і особливий "дубль" Алдервейрелда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3
Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Астон Вілла і Тоттенхем влаштували справжню перестрілку в 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

9’ Тобі Алдервейрелд
54’ Бйорн Енгельс
 
Тобі Алдервейрелд 27’
Сон Хин Мін 45+2’
Сон Хин Мін 90+4’
9’ Тобі Алдервейрелд
27’ Тобі Алдервейрелд
45+2’ Сон Хин Мін
54’ Бйорн Енгельс
90+4’ Сон Хин Мін

Перші півгодини зустрічі стали сольним концертом Тобі Алдервейрелда. Спочатку захисник "шпор" вразив власні ворота, а через 19 хвилин самотужки виправив помилку. Перед перервою Сон вивів лондонців вперед – Рейна впорався з пенальті від південнокорейця, але накрити добивання не встиг.

Тоттенхем вирвав перемогу в Астон Вілли: 26-й тур АПЛ, неділя

Веселощі продовжилися в другому таймі. Астон Вілла натякнула на власний камбек голом Енгельса, але бірмінгемці не втримали навіть очко. Сон вивалився на рандеву з голкіпером і вирвав перемогу для Тоттенхема. Антигероєм епізоду став той-таки Енгельс, який не влучив по м'ячу у простій ситуації.

blog_ava
Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті
16 лютого
7457
Теги
Відеоновини Англія Тоттенхем Тоттенхем Астон Вілла Астон Вілла Астон Вілла - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
17
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук