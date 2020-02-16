Парад помилок і особливий "дубль" Алдервейрелда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3

Астон Вілла і Тоттенхем влаштували справжню перестрілку в 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Перші півгодини зустрічі стали сольним концертом Тобі Алдервейрелда. Спочатку захисник "шпор" вразив власні ворота, а через 19 хвилин самотужки виправив помилку. Перед перервою Сон вивів лондонців вперед – Рейна впорався з пенальті від південнокорейця, але накрити добивання не встиг.

Тоттенхем вирвав перемогу в Астон Вілли: 26-й тур АПЛ, неділя

Веселощі продовжилися в другому таймі. Астон Вілла натякнула на власний камбек голом Енгельса, але бірмінгемці не втримали навіть очко. Сон вивалився на рандеву з голкіпером і вирвав перемогу для Тоттенхема. Антигероєм епізоду став той-таки Енгельс, який не влучив по м'ячу у простій ситуації.