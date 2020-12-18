Рома розібралася з Торіно у матчі 12 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Гості рано залишилися в меншості, а екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян потужним ударом від стійки відкрив рахунок на 27 хвилині. Згодом Джеко заробив пенальті для Верету – 2:0. Торіно відповів гарматою Едери, але Рому врятувала поперечина.

Рома впевнено перемогла Торіно й піднялася у зону Ліги чемпіонів

Пеллегріні ефектним ударом у дев'ятку зняв усі питання щодо переможця. Торіно спромігся лише на гол престижу, коли Белотті скористався хаосом у карному майданчику Роми.