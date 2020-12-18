Парад гарматних ударів у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 3:1
09:59 - Читать на русском
Рома розібралася з Торіно у матчі 12 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
27’ Генріх Мхітарян
43’ Жордан Верету
Вілфрід Сінго 14’
Андреа Белотті 73’
14’ Вілфрід Сінго
27’ Генріх Мхітарян
43’ Жордан Верету
73’ Андреа Белотті
Гості рано залишилися в меншості, а екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян потужним ударом від стійки відкрив рахунок на 27 хвилині. Згодом Джеко заробив пенальті для Верету – 2:0. Торіно відповів гарматою Едери, але Рому врятувала поперечина.
Рома впевнено перемогла Торіно й піднялася у зону Ліги чемпіонів
Пеллегріні ефектним ударом у дев'ятку зняв усі питання щодо переможця. Торіно спромігся лише на гол престижу, коли Белотті скористався хаосом у карному майданчику Роми.
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