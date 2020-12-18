Парад пушечных ударов в видеообзоре матча Рома – Торино – 3:1
09:59 - Читати українською
Рома разобралась с Торино в матче 12 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
27’ Генрих Мхитарян
43’ Жордан Верету
Уилфрид Синго 14’
Андреа Белотти 73’
14’ Уилфрид Синго
27’ Генрих Мхитарян
43’ Жордан Верету
73’ Андреа Белотти
Гости рано остались в меньшинстве, а экс-хавбек Шахтера Генрих Мхитарян мощным ударом от штанги открыл счет на 27 минуте. Позже Джеко заработал пенальти для Верету – 2:0. Торино ответил пушкой Эдеры, но Рому спасла перекладина.
Рома уверенно победила Торино и поднялась в зону Лиги чемпионов
Пеллегрини эффектным ударом в девятку снял все вопросы о победителе. Торино нашел силы лишь на гол престижа, когда Белотти воспользовался хаосом в штрафной Ромы.
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