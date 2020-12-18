Рома разобралась с Торино в матче 12 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Гости рано остались в меньшинстве, а экс-хавбек Шахтера Генрих Мхитарян мощным ударом от штанги открыл счет на 27 минуте. Позже Джеко заработал пенальти для Верету – 2:0. Торино ответил пушкой Эдеры, но Рому спасла перекладина.

Рома уверенно победила Торино и поднялась в зону Лиги чемпионов

Пеллегрини эффектным ударом в девятку снял все вопросы о победителе. Торино нашел силы лишь на гол престижа, когда Белотти воспользовался хаосом в штрафной Ромы.