Хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт андалусийцев. Marca утверждает, что сумма трансфера составила 5+2 млн евро.

"Он переходит в сильную команду, которая выступает в Лиге чемпионов": Гасперини попрощался с мятежником Гомесом

Гомес воспитывался в академии Арсенала Саранди, из которого перешел в Сан-Лоренсо. Среди европейских клубов полузащитника – Катанья, Металлист и Аталанта. В составе бергамасков Папу стал настоящим лидером, проведя за 6 лет 250 матчей, отметившись 59 голами и 71 ассистом.

Напомним, отношения Гомеса с главным тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини испортились, поэтому он уже больше месяца не попадал в заявку команды.

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