Папу Гомес официально стал игроком Севильи
Севилья усилила состав полузащитником Аталанты Алехандро Гомесом.
Хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт андалусийцев. Marca утверждает, что сумма трансфера составила 5+2 млн евро.
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Гомес воспитывался в академии Арсенала Саранди, из которого перешел в Сан-Лоренсо. Среди европейских клубов полузащитника – Катанья, Металлист и Аталанта. В составе бергамасков Папу стал настоящим лидером, проведя за 6 лет 250 матчей, отметившись 59 голами и 71 ассистом.
Напомним, отношения Гомеса с главным тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини испортились, поэтому он уже больше месяца не попадал в заявку команды.
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