"Він багато дав Аталанті і справді допоміг нам вирости. Я вірю, що команда зможе зміцнитися і продовжити свій прогрес.

Аталанта отримувала пропозиції щодо Маліновського – агент українця розкрив подробиці та спростував чутки про Брюгге

Можу побажати Гомесу лише найкращого. Він переходить у сильну команду, яка виступає в Лізі чемпіонів. Це хороший етап для нього, чудовий досвід. Я бажаю йому успіхів", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що незабаром Гомес повинен приєднатися до Севільї. 32-річний футболіст не грає вже понад місяць через конфлікт з Гасперіні. Загалом він провів за Аталанту понад 250 поєдинків з 2014 року.

Дербі Мілана під кубковим соусом, важкий дебют наступника Лемпарда та нова дуель Моурінью і Клоппа: топ-5 матчів мідвіку