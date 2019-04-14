ПАОК з Шаховим не зміг здолати середняка чемпіонату Греції

У 28 турі чемпіонату Греції Лариса приймала ПАОК.

Чемпіонат Греції, 28 тур

Лариса – ПАОК – 1:1

Голи: Якімовскі, 64 – Пелкас, 55

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У 28 турі чемпіонату Греції середняк змагання Лариса у рідних стінах приймала ПАОК. У складі гостей на поле з перших хвилин вийшов український хавбек Євген Шахов.

Українець провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився. Команди обмінялись голами у другому таймі та не змогли виявити сильнішого – 1:1.

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Ця нічия не посунула команду українця з першого місця. ПАОК за 2 тури до закінчення чемпіонату Греції випереджає Олімпіакос на 8 очок, щоправда команда з Піреїв має матч в запасі.