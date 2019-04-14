Маліновський забив переможний гол у матчі з Брюгге – Генк обіграв головного конкурента

Відбувся матч 4 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії між Генком та Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 4 тур

Генк – Брюгге – 3:1

Голи: Троссард, 13, Маліновський, 55 (пен), Самата, 80 – Ванакен, 36

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У 4 турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Генк у домашніх стінах приймав Брюгге. У стартовому складі господарів на поле вийшов український хавбек Руслан Маліновський та зіграв 79 хвилин, після чого був замінений.

Генк швидко вийшов вперед, але ще у середині першого тайму Брюгге відновив паритет, у другому таймі господарі отримали право на пробиття пенальті. 11-метровий реалізував Маліновський та вивів свою команду вперед. На 80-ій хвилині Самата встановив підсумковий рахунок у матчі.

До слова, Маліновський міг не зіграти у матчі проти Брюгге, адже українцю загрожувала дискваліфікація на 7 матчів за фол у грі проти Гента. Але Дисциплінарний комітет виправдав Маліновського.

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Після цієї перемоги Генк зберіг перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії та має в активі 41 очко. Брюгге, яке йде другим, тепер відстає на 4 залікові пункти.