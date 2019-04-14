Соболь допоміг Яблонцю здобути вольову перемогу – екс-гравець Шахтаря забив переможний гол

У 28 турі чемпіонату Чехії Яблонець приймав Дуклу з Праги.

Чемпіонат Чехії, 28 тур

Яблонець – Дукла Прага – 2:1

Голи: Храмоста, 41, Хюбшман, 58 – Голік, 22

Вилучення: Думбія, 37 (Дукла)

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У 28 турі чемпіонату Чехії Яблонець приймав празьку Дуклу. У стартовому складі господарів вийшов український захисник Едуард Соболь.

Команда українця швидко пропустила, але вилучення гравця Дукли перевернуло гру. Ще у першому таймі рахунок став нічийним, а у другій половині зустрічі колишній хавбек Шахтаря Хюбшман приніс перемогу своїй команді.

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Після цієї перемоги Яблонець залишився на 4 місці у турнірній таблиці чемпіонату Чехії та має в активі 48 очок. Славія, яка йде першою, випереджає команду українця на 20 балів.