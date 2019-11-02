Цітаішвілі: Якби я залишився в Барселоні, то не став би чемпіоном світу

Форвард Динамо Георгій Цітаїшвілі зізнався, що не шкодує про те, що свого часу не залишився в академії іспанської Барселони.

"Коли я був у Барселоні, то не склалося з документами і базою, де не можна було в моєму віці жити. І я повинен був перебувати там один, без батьків. Не шкодую, що не залишився там. Тоді б я не був чемпіоном світу", – цитує Цітаішвілі Динамомания.

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Нагадаємо, коли Цітаішвілі було 11 років він успішно пройшов перегляд в Ла Масію, однак відмовився займатися в академії Барселони через те, що футболістам його віку не дозволяли жити на базі клубу. Після цього юний футболіст перейшов у академію Динамо.

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