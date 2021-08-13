Пандев продовжив співпрацю з Дженоа – легенді Серії А вже 38 років
Ветеран Серії А Горан Пандев надалі виступатиме в італійській першості.
Дженоа офіційно підписав новий контракт з 38-річним македонцем, інформує прес-служба клубу. Нова угода розрахована на один рік.
Пандев після матчу з Україною оголосив про завершення кар'єри у збірній
Горан виступає за "червоно-синіх" з 2015 року. В Італії він ще встиг пограти за Інтер, Спецію, Наполі, Лаціо й Анкону, а також пробував свої сили в турецькому Галатасараї. Загалом в активі Пандева 473 матчі в Серії А, 101 гол й 56 результативних передач.
Нагадаємо, Горан Пандев разом зі збірної Північної Македонії брав участь у Євро-2020, де, зокрема, протистояв Україні (1:2) на груповому етапі. Після турніру він оголосив про завершення кар'єри в головній команді своєї країни.
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