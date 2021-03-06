Кияни 27 березня проведуть товариський поєдинок із Динамо Бухарест, який через борги ризикує залишитись без ліцензії на наступний сезон. Виручені з матчу кошти "біло-сині" віддадуть румунському клубу.

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Маріус Ніколає не стримувався у словах вдячності. "Дякую пану Мірчі Луческу, пану Резвану і пану Суркісу. Навіть він (власник київського клубу – прим.) дуже хоче допомогти Динамо Бухарест, ми дякуємо йому. Ми зіграємо в Києві на стадіоні, який вміщує 60-70 тисяч людей. Оренда такого стадіону коштує дуже дорого", – цитує гендиректора As.ro.

До слова, "червоним собакам" для отримання атестації на сезон 2021/22 потрібно близько 800 тисяч євро.

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