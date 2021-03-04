Київське Динамо зіграє товариський матч з бухарестським Динамо 27 березня, повідомляє digisport.

Луческу хоче налагодити співпрацю Динамо із європейським клубом

Таким чином головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу хоче покращити фінансове становище своєї колишньої команди, яка через борги ризикує залишитись без ліцензії на наступний сезон. Виручені кошти від поєдинку на НСК Олімпійський будуть передані румунському клубу.

Більшу частину своєї ігрової кар'єри Луческу провів у бухарестському Динамо і також встиг попрацювати тренером у своєму рідному клубі. Нагадаємо, під час проведення спарингу між "динамівцями" триватиме перерва на матчі збірних.

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