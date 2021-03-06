Киевляне 27 марта проведут товарищеский поединок с Динамо Бухарест, который из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон. Вырученные с матча средства "бело-синие" отдадут румынскому клубу.

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Мариус Николае не сдерживался в словах благодарности. "Спасибо господину Мирчи Луческу, господину Резвану и господину Суркису. Даже он (владелец киевского клуба – прим.) очень хочет помочь Динамо Бухарест, мы благодарим его. Мы сыграем в Киеве на стадионе, который вмещает 60-70 тысяч человек. Аренда такого стадиона стоит очень дорого", – цитирует гендиректора As.ro.

К слову, "красным собакам" для получения аттестации на сезон 2021/22 нужно около 800 тысяч евро.

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