"Згодний з Куртуа в тому, що воротарю дуже складно виграти "Золотий м'яч". Така особливість у воротаря, що ти можеш 90 хвилин круто грати, але одна помилка або тобі забили – і пам'ятатимуть тільки це.

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А польовий гравець може грати так собі, але це не так видно, а потім він заб'є гол і все. І ми бачимо, що гравців атаки купують за найбільші гроші.

Виграти "Золотий м'яч"? Індивідуальні нагороди дуже приємні, але мені цікавіші командні трофеї", – сказав Трубін в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 18 матчів, в яких пропустив 21 м'яч (ще у 5 зустрічах відстояв на нуль).

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