"Согласен с Куртуа в том, что вратарю очень сложно выиграть "Золотой мяч". Такая особенность у вратаря, что ты можешь 90 минут круто играть, но одна ошибка или тебе забили – и будут помнить только это.

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А полевой игрок может играть так себе, но это не так видно, а потом он забьет гол и все. И мы видим, что игроков атаки покупают за самые большие деньги.

Выиграть "Золотой мяч"? Индивидуальные награды очень приятны, но мне более интересны командные трофеи", – сказал Трубин в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч (еще в 5 встречах отстоял на ноль).

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