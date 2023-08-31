Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив ймовірність включення клубів з інших конфедерацій у єврокубки.

"ЗМІ почали говорити про це, навіть не спитавши нас. Лише європейські клуби можуть брати участь у Лізі чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі конференцій.

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Щодо проведення матчів у інших регіонах також все чітко. Лише європейські федерації можуть претендувати на фінали. Для таких нововведень потрібно змінювати всі наші правила, а ми цього не хочемо", – цитує Чеферіна Marca.

Додамо, що УЄФА з наступного сезону таки планує революцію ЛЧ, але це стосується виключно формату змагань. Кількість учасників групового етапу збільшиться до 36, які гратимуть за швейцарською системою.

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