Шахтар – Базель: де дивитися матч Ліги Європи 2019/20

Шахтар зіграє з Базелем у 1/4 фіналу ЛЄ 2019/20. Де і коли дивитися онлайн матч Шахтар – Базель, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Базель відбудеться у вівторок, 11 серпня, у німецькому місті Гельзенкірхен на стадіоні Фельтінс-Арена, на якому колись у складі Шальке виступав Євген Коноплянка. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Де дивитися матч Шахтар – Базель онлайн

Поєдинок Шахтар – Базель у чвертьфіналі Ліги Європи можна переглянути онлайн на сайті Oll.tv. Також гру транслюватиме телеканал "Футбол 1", починаючи з 21:55. Перед тим на цьому ж телеканалі в прямому ефірі вийде програма "Шлях до Кельна" (початок – о 21:15).

Шахтар ще ніколи у своїй історії не програвав Базелю (3 перемоги та 1 нічия, яка була зафіксована в 1996 році). Найпереконливішу перемогу над швейцарцями "гірники" здобули 26 листопада 2008 року – тоді під керівництвом Мірчі Луческу Шахтар розбив Базель з рахунком 5:0.

Зазначимо, в 1/8 фіналу Шахтар та Базель подолали німецький бар'єр. "Гірники" пройшли Вольфсбург (5:1 за сумою двох матчів), а швейцарці розгромили Айнтрахт із загальним рахунком 4:0.

Нагадаємо, що чвертьфінальна стадія Ліги Європи складається з однієї гри. Переможець матчу Шахтар – Базель у півфіналі протистоятиме сильнішому в парі Інтер – Байєр. Поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи пройде 17 серпня у Дюссельдорфі, а фінал – 21 числа в Кельні.

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