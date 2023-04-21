"Как игрокам Шахтера сконцентрироваться в нынешних условиях в Украине? Это сложно, они стараются изо всех сил. Но поймите, они живут вдали от своих семей, тщательно проверяют информацию из Telegram-каналов, где каждые 10-15 минут мы узнаем о плохих новостях откуда-то.

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Вы никогда не сможете обвинить их в том, что у них голова в другом месте, даже если мы попытаемся повысить их мотивацию", – поделился Палкин в интервью Letemps.

К слову, Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея 6-очковый отрыв от второй строчки. "Горняки" уже завершили свое участие в Лиге Европы, вылетев от Фейеноорда в 1/8 финала.

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