Другий рік поспіль Манчестер Сіті посідає перше місце з оборотом у 731 мільйон євро, випереджаючи мадридський Реал (731,8) та Ліверпуль (701). "Червоні" торік були лише сьомими, але виграні два національні Кубки та фінал Ліги чемпіонів позитивно вплинули на дохід клубу.

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На четвертому місці перебуває Манчестер Юнайтед з 688 мільйонами євро. ПСЖ посідає п’яте місце з оборотом в 654 мільйони євро. Зі збільшенням майже на 18% порівняно з попереднім сезоном (556,2 мільйона євро) французький гранд має найкращі результати зростання. Середні показники топ-20 – 13%.

Знаковим стало те, що Барселона, яка очолювала цей рейтинг якихось два роки тому, зараз посідає лише 7 місце (638 мільйонів євро). Каталонці поплатилися через ранній виліт з Ліги чемпіонів і повільне зростання комерційних доходів.

Рейтинг особливо підтверджує дедалі помітнішу гегемонію англійського футболу. Шість місць в першій десятці – за представниками АПЛ, а в першій 20-ці їх більше ніж половина (одинадцять).

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