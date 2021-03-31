Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур розкритикував поведінку гравців Гібралтару у матчі відбору на ЧС.

"Я дуже задоволений, що ми забили 7 м'ячів. Втім, мушу зазначити – Гібралтар грав у антифутбол. Їхні гравці падають після кожного дотику, а лава запасних просто божеволіє.

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Я не був здивований такими речами, хоча це дуже втомлює. Воротар щоразу витрачав хвилину на вибивання м'яча... Добре, що цей матч вже позаду", – цитує де Бура NU.

Додамо, що хитрощі дозволили Гібралтару 42 хвилини тримати свої ворота "сухими". Потім розпочалося справжнє побиття країни-карлика, яке зупинилося на рахунку 7:0.

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