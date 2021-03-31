"Я очень доволен, что мы забили 7 мячей. Впрочем, должен отметить – Гибралтар играл в антифутбол. Их игроки падают после каждого касания, а скамейка запасных просто сходит с ума.

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Я не был удивлен такими вещами, хотя это очень утомительно. Вратарь каждый раз тратил минуту на выбивание мяча... Хорошо, что этот матч уже позади", – цитирует де Бура NU.

Добавим, что хитрости позволили Гибралтару 42 минуты держать свои ворота "сухими". Затем началось настоящее избиение страны-карлика, которое остановилось на счете 7:0.

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