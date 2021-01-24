"Я хотів би подякувати клубу за цю дивовижну подорож, яка тривала сім з половиною років. Підтримка, яку я відчував з боку команди і вболівальників за час перебування тут, була воістину неймовірною, і я завжди буду вдячний за це.

Озіл офіційно став гравцем Фенербахче

Разом ми вперше за довгі роки виграли трофеї і створили спогади, які залишаться на все життя. Вболівальники Арсенала назавжди залишаться в моєму серці. Я хотів би подякувати Еду Гаспару за те, що він допоміг знайти професійне і гідне рішення в останні кілька днів. Бажаю всім у клубі удачі в їхніх спробах і далі повертати Арсенал на вершину, до якої ми належимо", – цитує Озіла офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, 7,5 років тому "каноніри" придбали німця у Реала за 47 млн євро. Хавбек провів за Арсенал 254 матчі, відзначився 44 голами та 77 асистами. У поточному сезоні Озіл не потрапив до заявки команди на жоден з турнірів, тому кілька місяців перебуває без ігрової практики.

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