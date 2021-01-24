"Я хотел бы поблагодарить клуб за это удивительное путешествие, которое длилось семь с половиной лет. Поддержка, которую я чувствовал со стороны команды и болельщиков за время пребывания здесь, была поистине невероятной, и я всегда буду благодарен за это.

Озил официально стал игроком Фенербахче

Вместе мы впервые за долгие годы выиграли трофеи и создали воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Болельщики Арсенала навсегда останутся в моем сердце. Я хотел бы поблагодарить Эду Гаспара за то, что он помог найти профессиональное и достойное решение в последние несколько дней. Желаю всем в клубе удачи в их попытках и дальше возвращать Арсенал на вершину, к которой мы принадлежим", – цитирует Озила официальный сайт Арсенала.

Напомним, 7,5 лет назад "канониры" приобрели немца у Реала за 47 млн ​​евро. Хавбек провел за Арсенал 254 матча, отличился 44 голами и 77 ассистами. В текущем сезоне Озил не попал в заявку команды ни на один из турниров, поэтому несколько месяцев находится без игровой практики.

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