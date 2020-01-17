Озіл не покине Арсенал до завершення контракту

Півзахисник Арсенала Месут Озіл не має наміру змінювати місце роботи найближчим часом.

Месут Озіл вирішив залишитись у лондонському клубі як мінімум до завершення контракту, який чинний до літа 2021-го, повідомляє beIN Sports.

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"Дуже задоволений своїм контрактом, тому залишуся тут і в цьому сезоні, і в наступному. Не знаю, що готує мені майбутнє. Я з хвилюванням чекаю, але не знаю, що трапиться", – сказав Озіл.

Після призначення Мікеля Артети у тренерське крісло "канонірів" Месут позитивно відгукнувся про нового наставника. Нагадаємо, у німця були складні відносини з попереднім фахівцем Унаї Емері.

В поточному сезоні АПЛ Озіл провів 12 матчів, в яких відзначився асистом.

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