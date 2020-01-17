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Озил не покинет Арсенал до истечения контракта

17 января 10:00 60 Читати українською
Озил не покинет Арсенал до истечения контракта
Месут Озил и Микель Артета / Фото ФК Арсенал

Полузащитник Арсенала Месут Озил не намерен менять место работы в ближайшее время.

Месут Озил решил остаться в лондонском клубе как минимум до завершения контракта, который действует до лета 2021-го, сообщает beIN Sports.

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"Очень доволен своим контрактом и останусь здесь в этом сезоне, и в следующем. Не знаю, что готовит мне будущее. Я с волнением жду, но не знаю, что случится", – сказал Озил.

После назначения Микеля Артеты в тренерское кресло "канониров" Месут положительно отозвался о новом наставнике. Напомним, у немца были сложные отношения с предыдущим тренером Унаи Эмери.

В текущем сезоне АПЛ Озил провел 12 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Англия Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Микель Артета Микель Артета
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