Озіл хоче залишитись в Арсеналі, – агент футболіста

Агент Месута Озіла Еркут Согут прокоментував чутки навколо можливого трансферу хавбека.

"Я б вважав за краще публічно не говорити про ситуацію навколо Месута. Але з урахуванням недавніх спекуляцій, пов'язаних з його можливим відходом з Арсенала, відчуваю, що важливо внести деяку ясність, щоб покінчити з цими розмовами і зосередитися на футболі.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

Месут підписав новий контракт в січні минулого року до літа 2021-го, тому що бачив своє майбутнє в Арсеналі. У цьому плані нічого не змінилося. Він хоче залишитися в Арсеналі до кінця терміну контракту або довше.

Месут на 100 відсотків прихильний до Арсенала. Він любить клуб, розділяє його цінності і не хоче бути в іншому місці. Він гордий носити футболку Арсенала і пишається тим, що представляє клуб на полі і за його межами.

Месут дуже серйозно ставиться до своїх обов'язків і має прекрасні відносини з товаришами по команді, співробітниками і фанатами", – цитує агента Goal.com.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Зінченка на межу