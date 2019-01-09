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Озіл, Бельєрін, Кошельни та ще 3 гравці повернулися до тренувань Арсенала

19:51 88 Читать на русском
Озіл, Бельєрін, Кошельни та ще 3 гравці повернулися до тренувань Арсенала
Ектор Бельєрін / фото із соцмереж

Відразу шість гравців лондонського Арсенала повернулися до повноцінних занять у загальній групі. Серед них, і основні виконавці "канонірів".

Шість гравців залікували ушкодження та повернулися до тренувань, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Так Ектор Бельєрін відновився після травми лівої ноги, Лорана Кошельни більше не турбує спазм, а Месут Озіл залікував травмоване коліно. Також до повноцінних навантажень повернулися ще троє оборонців – Константінос Мавропанос, Шкодран Мустафі та Начо Монреаль.

Вже в лютому відновляться ще три "каноніри" – захисник Роб Холдінг, хавбек Генріх Мхітарян, а також нападник Денні Велбек.

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