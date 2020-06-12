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Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін повертається до гри – онлайн-трансляція матчу

22:35 1262 Читать на русском
Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін повертається до гри – онлайн-трансляція матчу
Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін повертається до гри: дивитись матч онлайн – трансляція 12 червня 2020

Ов'єдо і Понферрадіна відновлюють свої виступи в Сегунді. Андрій Лунін зіграє перший поєдинок за понад 90 днів. Онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Тільки Лунін ступив на стежку перемог, уперше в сезоні вигравши 2 тури поспіль, пандемія коронавірусу COVID-19 перервала іспанський сезон. Команда українця відстає від Понферрадіни на 5 очок, а до зони вильоту значно менше – 1 бал гандикапу. Відтак Ов'єдо зобов'язаний брати очки в запеклій боротьбі за виживання. Цікаво, що конкурентами голкіпера збірної України внизу турнірної таблиці є земляки Роман Зозуля (Альбасете) та Василь Кравець (Луго).

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Ов'єдо – Понферрадіна: дивитись матч Луніна онлайн – трансляція 12 червня 2020 (потрібно перейти за посиланням на YouTube)

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Відеоновини Іспанія Українці за кордоном Збірна України Сегунда Понферрадіна Понферрадіна Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
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