Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін повертається до гри – онлайн-трансляція матчу

Ов'єдо і Понферрадіна відновлюють свої виступи в Сегунді. Андрій Лунін зіграє перший поєдинок за понад 90 днів. Онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Тільки Лунін ступив на стежку перемог, уперше в сезоні вигравши 2 тури поспіль, пандемія коронавірусу COVID-19 перервала іспанський сезон. Команда українця відстає від Понферрадіни на 5 очок, а до зони вильоту значно менше – 1 бал гандикапу. Відтак Ов'єдо зобов'язаний брати очки в запеклій боротьбі за виживання. Цікаво, що конкурентами голкіпера збірної України внизу турнірної таблиці є земляки Роман Зозуля (Альбасете) та Василь Кравець (Луго).

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Ов'єдо – Понферрадіна: дивитись матч Луніна онлайн – трансляція 12 червня 2020 (потрібно перейти за посиланням на YouTube)